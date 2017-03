ATP-Turnier in Mexiko

Acapulco (dpa) - Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Acapulco den Einzug in das Halbfinale verpasst. Djokovic verlor gegen Nick Kyrgios in 1:47 Stunden 6:7 (9:11), 5:7.

Der Australier trifft bei der Hartplatz-Veranstaltung in dem mexikanischen Badeort jetzt auf den Amerikaner Sam Querrey. Das zweite Halbfinale bestreiten der Spanier Rafael Nadal und der ehemalige US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien.

Für Djokovic war der Auftritt in Acapulco das erste Turnier nach seinem frühen Australian-Open-Aus.