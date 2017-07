Die 37 Jahre alte Williams bestreitet ihr neuntes Finale bei dem Grand-Slam-Turnier in London und strebt ihren sechsten Titel nach 2000, 2001, 2005, 2007 und 2008 an. Die 23 Jahre alte Muguruza hat 2016 die French Open gewonnen und auch 2015 das Endspiel in Wimbledon erreicht. Damals verlor sie gegen Venus' Schwester Serena Williams.

«Ich habe noch nie auf Gras gegen sie gespielt», sagte Venus Williams vor dem fünften Duell mit Muguruza. Im direkten Vergleich führt Williams 3:1, das jüngste Match in diesem Jahr auf Sand in Rom hat allerdings Muguruza gewonnen. «Ich werde versuchen, genau so zu spielen wie in den bisherigen Matches auch», sagte Williams. Bei einem Erfolg wäre sie die älteste Einzel-Siegerin eines Grand-Slam-Turniers in der Geschichte des Profi-Tennis.

Die bisherigen Duelle zwischen Williams und Muguruza: