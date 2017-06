Paris (dpa) - Für zwei deutsche Tennisspielerinnen geht es in Paris am Donnerstag um den Einzug in die dritte Runde. Auch sonst ist einiges geboten im Stade Roland Garros.

DIE DEUTSCHEN

Carina Witthöft und Tatjana Maria - das sind alle, die übrig geblieben sind vom deutschen Aufgebot bei den French Open. Das Duo kämpft um den Einzug in die dritte Runde. Vor allem Witthöft hat gute Chancen auf ein Weiterkommen. Die Französin Pauline Parmentier kennt sie aus gemeinsamen Bundesliga-Zeiten in Hamburg. Für Witthöft wäre es das beste Ergebnis in Paris. Weitaus schwerer hat es Maria gegen die an Nummer drei gesetzte Rumänin Simona Halep. Immerhin erfüllt sich ein Wunsch der in Florida lebenden Schwäbin: Sie spielt in Paris endlich einmal in einem großen Stadion. Die Partie gegen Halep findet in der zweitgrößten Arena statt, dem Court Suzanne Lenglen.

DIE FAVORITEN

Der Weltranglisten-Erste Andy Murray hat in der französischen Hauptstadt seinen zweiten Auftritt. Der Brite trifft auf den Slowaken Martin Klizan. Auch Mitfavorit Stan Wawrinka hat seinen zweiten Einsatz. Der Schweizer spielt gegen Alexander Dolgopolow aus der Ukraine.

UND SONST NOCH?

Nach dem überraschenden Aus von Jo-Wilfried Tsonga ruhen die Hoffnungen der Franzosen bei den Herren auf Gael Monfils. Der Paradiesvogel bekommt es mit Thiago Monteiro aus Brasilien zu tun. Wie immer ist bei Monfils alles möglich. Klarer Sieg, deutliche Niederlage oder ein Fünf-Satz-Krimi - bei Monfils weiß man nie, was man bekommt.