New York (dpa) - Für Fed-Cup-Spielerin Julia Görges und Davis-Cup-Profi Mischa Zverev geht es am Freitag bei den US Open um den Einzug in das Achtelfinale.

Ein Blick auf ihre Partien:

JULIA GÖRGES - ALEKSANDRA KRUNIC

In ihren bisherigen Matches gegen Annika Beck und Saisai Zheng gab die gut aufgelegte Görges nur vier Spiele ab. «Ich habe solides Tennis gespielt. Ich habe kein spektakuläres Tennis gespielt», sagte die 28-Jährige. Die Bad Oldesloerin ist die Nummer 33 der Welt und beim abschließenden Grand-Slam-Turnier an Position 30 gesetzt. Damit gilt sie als Favoritin gegen die 78. der Weltrangliste. Die vier Jahre jüngere Krunic tritt allerdings mit der Empfehlung an, die britische Top-Ten-Spielerin Johanna Konta aus dem Rennen genommen zu haben. In New York war Görges noch nie unter den besten 16.

MISCHA ZVEREV - JOHN ISNER

Nach zwei Fünf-Satz-Begegnungen steht der ältere Zverev-Bruder in seiner Drittrunden-Premiere von New York vor einer Geduldsprobe. Im Duell mit dem Amerikaner muss sich der 30-Jährige auf kurze Ballwechsel und die imposanten Aufschläge seines langen Gegenübers einstellen. «Es wird wieder eine nervenaufreibende Sache», sagte der Hamburger. Im direkten Vergleich steht es 2:2. Beide Aufeinandertreffen in diesem Jahr hat Zverev für sich entschieden. Er gewann gegen Isner auch auf seinem sensationellen Weg bis ins Viertelfinale der Australian Open. «Ich glaube, dass es eine Partie ist, die ihm liegt», sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann.