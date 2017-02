Lahaina (dpa) - Die Hamburgerin Carina Witthöft hat sich begeistert über ihre erstmalige Nominierung für die Tennis-Nationalmannschaft geäußert.

«Es war immer mein Ziel und mein Traum, Fed Cup zu spielen und für mein Land zu spielen. Ich bin unheimlich glücklich, dass ich hier dabei sein darf», sagte Witthöft vor der heutigen Auslosung für die Erstrunden-Partie gegen Rekordsieger USA. Nach den Absagen von Angelique Kerber und Mona Barthel hatte Bundestrainerin Barbara Rittner Witthöft erstmals für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes nominiert.

Das DTB-Team kämpft am Samstag und Sonntag auf Hawaii um den Einzug ins Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs. «Ich freue mich aufs Wochenende und versuche, die Zeit hier zu genießen», sagte Witthöft, die am 16. Februar 22 Jahre alt wird und derzeit auf Platz 77 der Weltrangliste liegt. Sie solle «die Chance bekommen, in den Fed Cup hineinzuschnuppern und zu lernen», sagte Rittner über die deutsche Nummer vier hinter Laura Siegemund, Andrea Petkovic und Julia Görges.