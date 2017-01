Rücktritt Bryan-Brüder im Doppel nicht mehr für Davis-Cup-Team der USA

Melbourne (dpa) - Die lange Zeit als bestes Tennis-Doppel der Welt geltenden Amerikaner Bob und Mike Bryan werden nicht mehr für das Davis-Cup-Team der USA spielen. Die 38 Jahre alten Zwillinge teilten ihren Rücktritt am Sonntag während der Australian Open via Instagram mit. Beide dankten darin den Kapitänen Patrick McEnroe und Jim Courier. Die Bryans gewannen 2007 mit den USA den Davis Cup und siegten über 14 Jahre in 24 ihrer 29 gemeinsamen Partien in dem Mannschafts-Wettbewerb. Sie wurden 2012 in London Olympiasieger und gewannen bislang 16 Grand-Slam-Turniere. Bei den Australian Open in Melbourne sind sie noch im Wettbewerb.