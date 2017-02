Sofia (dpa) - Tennisprofi Daniel Brands ist beim ATP-Turnier in Sofia in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag im Achtelfinale dem an Nummer acht gesetzten Martin Klizan aus der Slowakei mit 6:7 (3:7), 2:6.

Sein Auftaktmatch bei der mit 482 060 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung hatte der Tennisprofi aus Deggendorf gegen den Schweizer Marco Chiudinelli gewonnen.