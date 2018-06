Paris (dpa) - Der Schmerz im linken Oberschenkel fühlte sich für Alexander Zverev an wie ein tiefer Stich ins Tennis-Herz: In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale hat der Körper den Hamburger bei den French Open nach drei schweren Fünf-Satz-Matches im Stich gelassen.

So war der angeschlagene Weltranglisten-Dritte gegen den Österreicher Dominic Thiem beim 4:6, 2:6, 1:6 letztlich chancenlos. Eines aber wollte Zverev auch in diesem schweren Moment nicht: sich kampflos geschlagen geben. «Ich wollte unbedingt das Match zu Ende spielen und nicht im Viertelfinale eines Grand Slams aufgeben», sagte der tief enttäuschte 21-Jährige, nachdem er es verpasst hatte, als erster deutscher Tennisprofi seit Michael Stich 1996 das Halbfinale in Paris zu erreichen.

Allerdings waren die Schmerzen beim 1:5 im zweiten Satz so stark, dass Zverev überlegte, vorzeitig zum Handschlag ans Netz zu gehen. Er hielt am Ende 1:50 Stunden durch. Eine Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben, in einigen Tagen wird Zverev wissen, wie schlimm die Muskelverletzung ist - auch mit Blick auf die kommende Rasensaison.

«Natürlich ist es wirklich hart für ihn», sagte Thiem. «Er ist einer der Fittesten, aber auch für ihn ist es hart, drei Fünf-Satz-Matches in Folge bei einem Grand Slam zu spielen. Ich hoffe, wir haben noch viele Partien so spät bei Grand-Slam-Turnieren gegeneinander. Wenn er wieder fit ist, dann wird es viel besser.»

Thiem steht zum dritten Mal nacheinander unter den letzten Vier in Paris, der 24-Jährige trifft in der Vorschlussrunde am Freitag entweder auf den früheren Paris-Sieger Novak Djokovic aus Serbien oder den italienischen Außenseiter Marco Cecchinato. Bei den Damen kann am Mittwoch noch Angelique Kerber ins Halbfinale einziehen, die Norddeutsche trifft in ihrem zweiten French-Open-Viertelfinale nach 2012 auf die Rumänin Simona Halep. Im ersten Halbfinale stehen am Donnerstag US-Open-Siegerin Sloane Stephens und ihre letztjährige New Yorker Finalgegnerin Madison Keys, ebenfalls aus den USA.

Zverev hatte trotz der Belastungen der vergangenen Tage beim Aufwachen das Gefühl, wieder über fünf Sätze gehen zu können. Er habe den Ball beim Einschlagen und in den ersten Spielen am besten während der gesamten Woche gespürt, berichtete er.

Doch schon im vierten Spiel des ersten Satzes spürte er etwas an der Rückseite des linken Oberschenkels. Zverev griff sich an die Stelle und hoffte, es würde wieder vorbeigehen. Zum 3:4 verlor er seinen Aufschlag, von da an ging an einem bleigrauen und feuchten, aber nicht kalten Tag nicht mehr viel.