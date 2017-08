New York (dpa) - Angelique Kerber hat den nächsten Tiefpunkt erreicht. Mit einem bitteren 3:6, 1:6 gegen die Japanerin Naomi Osaka scheiterte die Titelverteidigerin bei den US Open überraschend in der ersten Runde und zeigte knapp ein Jahr nach ihrem Triumph in New York eine enttäuschende Leistung.

Enttäuscht schulterte Angelique Kerber ihre Tennistaschen und verließ nach einem bitteren Erstrunden-Aus eilig die Stätte ihres Vorjahres-Triumphs. Nach 64 Minuten war die Partie am Dienstag gegen die respektlos und stark auftretende Weltranglisten-45. vorbei, Kerber wehrte sich zu wenig.

Die Debatten, ob die Kielerin in New York nach einer bislang enttäuschenden Saison den Wendepunkt schaffen kann, waren schon nach dem zweiten Turniertag obsolet, weil eine 19-jährige Japanerin für eine riesige Überraschung sorgte.

«Sie hat wirklich mit der Körpersprache alles versucht, aber spielerisch fehlten da diese Messerstiche, das aggressive Spiel mit Selbstvertrauen, das kam nicht und das hat Osaka unheimlich gut ausgenutzt», sagte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner im TV-Sender Eurosport. «Mir tut es wahnsinnig leid für sie.» Letzmals war bei den US Open vor zwölf Jahren die Russin Swetlana Kusnezowa als Titelverteidigerin in der ersten Runde ausgeschieden.

Die norddeutsche Nummer sechs der Welt setzte damit ihre schwachen Ergebnisse in dieser Saison auch in New York fort. An dem Ort, an dem sie 2016 mit dem zweiten Grand-Slam-Titel und dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste endgültig zu Deutschlands Tennis-Liebling aufgestiegen war und den sie als «magisch» bezeichnet hatte. Nun wird sie voraussichtlich aus den Top Ten fallen. «Sie braucht gewonnene Matches, wo, ist völlig egal», sagte Rittner. «Nur über das Selbstvertrauen kann der Knoten dann ganz schnell wieder platzen.»

Während sich ihre Tennis-Freundin Andrea Petkovic beim Stande von 4:6, 4:3 gegen Jennifer Brady aus den USA und sieben weitere deutsche Profis wegen des Regens gedulden musste, kam für Kerber unter geschlossenem Hallendach im Arthur-Ashe-Stadium unerwartet als fünfte deutsche Teilnehmerin das frühe Aus. Am Mittwoch spielt in Alexander und Mischa Zverev, Julia Görges und Florian Mayer ein deutsches Tennis-Quartett um den Einzug in die dritte Runde.

«Ich freue mich wirklich darauf, hier zu spielen und versuche, all die Energie vom letzten Jahr zu nutzen», sagte Kerber beim Gang in die Arena. Doch am Tag nach der Show von Maria Scharapowa wirkte die 29-Jährige von Anfang an verunsichert sowie ängstlich und hatte Probleme, ihren Rhythmus zu finden. «Das ist zu einfach», haderte die Linkshänderin nach einem leichten Fehler bereits bei 2:2.