New York (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Annika Beck rückt nach der Absage von Samantha Stosur in das Hauptfeld der US Open nach. Die 33 Jahre alte Australierin kann wegen einer Verletzung an der rechten Hand nicht beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison starten.

Das teilten die Organisatoren mit. Die US Open beginnen am 28. August. Stosur hat 2011 den Titel in New York gewonnen. Die Bonnerin Beck liegt in der Weltrangliste auf Platz 114.