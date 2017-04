Charleston (dpa) - Mona Barthel ist beim Tennis-Turnier in Charleston in die zweite Runde eingezogen. Die 26-Jährige aus Neumünster gewann ihr Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady in 1:31 Stunden mit 7:5, 6:4.

In der nächsten Runde trifft Barthel entweder auf die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni oder auf die Serbin Aleksandra Krunic. Zuvor hatten bei dem mit knapp 711 000 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier auch Laura Siegemund und Andrea Petkovic ihre Auftaktpartien gewonnen und waren in Runde zwei eingezogen. Petkovic hatte in Charleston vor drei Jahren den Titel geholt.