Melbourne (dpa) - Die Tennis-Teams von Australien und Frankreich stehen im Davis Cup vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Australien führt durch Siege von Jordan Thompson und Nick Kyrgios gegen Tschechien ebenso 2:0 wie die Franzosen in Japan. Richard Gasquet und Gilles Simon gewannen ihre beiden Einzel am Freitag jeweils klar in drei Sätzen. Das deutsche Team spielt vom Nachmittag an in Frankfurt am Main gegen Belgien.