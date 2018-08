New York (dpa) - Nach der erwartungsgemäßen Niederlage von Carina Witthöft gegen Serena Williams ist Angelique Kerber als letzte von einstmals sieben deutschen Tennis-Damen bei den US Open dabei.

Witthöft war in New York gegen die langjährige Weltranglisten-Erste Williams ohne Chance und verlor 2:6, 2:6. Zuvor waren auch Tatjana Maria und Julia Görges in der zweiten Runde ausgeschieden. Wimbledonsiegerin Kerber tritt dort am heutigen Donnerstag gegen die Schwedin Johanna Larsson an. Bei den Herren bestreiten Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff ihre Zweitrundenpartien.

Trotz der Niederlage zeigte Witthöft eine couragierte Vorstellung gegen die 36 Jahre alte Williams, die das Grand-Slam-Turnier sechsmal gewonnen hat. «Das war auf jeden Fall eine mega Erfahrung, und es hat auch Spaß gemacht», sagte die 101. der Weltrangliste. «Ich werde mich mit Sicherheit noch lange an das Match erinnern. Die ganze Atmosphäre war schon unglaublich.»

Vor rund 20.000 Zuschauern im Arthur-Ashe-Stadium war die 23-jährige Hamburgerin im ersten Vergleich jedoch zu oft machtlos gegen den starken Aufschlag und die harten Grundschläge. Nach 67 Minuten nutzte Serena Williams unter Flutlicht ihren ersten Matchball. In der dritten Runde am Freitag trifft die Amerikanerin auf ihre 38 Jahre alte Schwester Venus Williams. Es wird insgesamt bereits das 30. Duell der beiden. «Wir hätten lieber später gegeneinander gespielt, es ist noch so früh im Turnier», sagte Serena Williams.

Julia Görges nahm die 6:7 (10:12), 3:6-Niederlage gegen die Russin Jekaterina Makarowa gelassen, auch wenn die Weltranglisten-Neunte nach dem Turnier dadurch wohl wieder aus den Top Ten fällt. «Ich wüsste nicht, warum ich Trübsal blasen sollte. Es ist kein Weltuntergang, ein Tennis-Match zu verlieren», sagte Görges.

Die Wimbledon-Halbfinalistin hatte im ersten Durchgang drei Satzbälle und Pech, dass ein Return beim ersten hauchdünn im Aus landete. Im Tiebreak verspielte Makarowa einen 6:2-Vorsprung und holte mit dem neunten Satzball schließlich den Durchgang - das war aus Sicht von Görges spielentscheidend.