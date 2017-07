Turnier in Hamburg

Hamburg (dpa) - Der argentinische Sandplatzspezialist Leonardo Mayer steht im Finale des Tennisturniers German Open in Hamburg. Der Sieger von 2014 setzte sich in der Vorschlussrunde in der Hansestadt gegen seinen Landsmann Federico Delbonis 6:3, 7:5 durch.

Im zweiten Halbfinale bei der mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung am Hamburger Rothenbaum stehen sich der Bayreuther Florian Mayer und Philipp Kohlschreiber aus Augsburg gegenüber.