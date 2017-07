Bukarest (dpa) - Annika Beck ist gleich in Runde eins des WTA-Tennis-Turniers von Bukarest gescheitert. Die 23 Jahre alte Bonnerin unterlag der an Nummer zwei gesetzten Spanierin Carla Suarez Navarro nach nur 53 Minuten deutlich mit 0:6, 1:6.

Das Turnier in der rumänischen Hauptstadt ist mit 226 750 Dollar dotiert. Die letzte nun noch im Turnier verbliebene deutsche Spielerin Tatjana Maria trifft am folgenden Tag in Runde eins auf die Niederländerin Lesley Kerkhove.