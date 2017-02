Dubai (dpa) - Angelique Kerber findet allmählich ihre Form aus dem Vorjahr wieder. Die 29-Jährige zog souverän in das Halbfinale des Tennis-Turniers in Dubai ein. Die Kielerin setzte sich gegen die Kroatin Ana Konjuh klar mit 6:3, 6:2 durch.

Gewinnt die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin das mit 2,365 Millionen Dollar dotierte Hartplatzturnier, holt sie sich die Spitzenposition in der Weltrangliste von der Amerikanerin Serena Williams zurück.

In Dubai hatte die Norddeutsche, die schwach in die neue Saison gestartet war, zunächst ein Freilos. In der zweiten Runde gewann sie in zwei Sätzen gegen Mona Barthel aus Neumünster, im Achtelfinale hatte sie gegen Monica Puig aus Puerto Rico erfolgreich Revanche für die Niederlage im Olympia-Finale genommen. Auch gegen Konjuh hatte Kerber keine Probleme und entschied das Match nach 74 Minuten. Nächste Gegnerin ist Elina Svitolina aus der Ukraine.