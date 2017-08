Washington (dpa) - Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Hartplatzturnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Achte gewann gegen Tennys Sandgren aus den USA mit 7:5, 7:5.

Nach 1:25 Stunden verwandelte der Hamburger den Matchball gegen den Weltranglisten-106. In der Runde der letzten Acht bei dem mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Turnier trifft der 20-Jährige auf den Russen Daniil Medvedev.

Die Zverev-Partie hatte nach mehreren Regenunterbrechungen erst nach Mitternacht begonnen. Unterdessen ist der an Nummer eins gesetzte Österreicher Dominic Thiem gegen den Südafrikaner Kevin Anderson ausgeschieden. Der Weltranglisten-45. gewann in 2:47 Stunden mit 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (9:7). Überraschend hat auch der Inder Yuki Bhambri das Viertelfinale erreicht. Die Nummer 200 der Welt setzte sich gegen Guido Pella (Argentinien) 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

Bei den Damen steht Sabine Lisicki als dritte deutsche Tennis-Spielerin im Viertelfinale. Die Berlinerin siegte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka in 1:42 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:3. In der Runde der letzten Acht des WTA-Turnieres trifft Lisicki auf die Französin Oceane Dodin. Zuvor zogen bereits Andrea Petkovic (6:2, 4:6, 6:0 gegen Eugenie Bouchard) und Julia Görges (3:6, 6:3, 7:6 (11:9) gegen Monica Niculescu) ins Viertelfinale ein.