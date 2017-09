New York (dpa) - Der Hamburger Tennisprofi Mischa Zverev bestreitet sein Achtelfinale der US Open am Sonntag in New York im zweiten Spiel des Abendprogramms.

Die Partie gegen den US-Profi Sam Querrey ist in der Night Session nach dem Achtelfinal-Duell zwischen Garbiñe Muguruza aus Spanien und der Tschechin Petra Kvitova angesetzt. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Veranstalter am Samstag für das Arthur-Ashe-Stadion veröffentlichten.

Neben dem 30-jährigen Zverev spielt auch Julia Görges am Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale. Die Bad Oldesloerin trifft auf die Amerikanerin Sloane Stephens. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber wird am Montag zu seinem Achtelfinale antreten.