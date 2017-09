Taschkent (dpa) - Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Hartplatzturnier in Taschkent den Sprung ins Viertelfinale verpasst.

Die an Nummer drei gesetzte Deutsche aus Bad Saulgau verlor ihr Achtelfinalmatch gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka mit 3:6, 5:7. Nach 1:37 Stunden war das Duell beendet. Maria war bei dem mit 226 750 US-Dollar dotierten WTA-Turnier in Usbekistan als einzige Deutsche am Start.