Eastbourne (dpa) - Mallorca-Finalistin Julia Görges hat ihre Teilnahme am Tennisturnier in Eastbourne abgesagt. Das teilten die Organisatoren der Rasen-Veranstaltung mit.

Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe hatte am Sonntag im Endspiel in Calviá den dritten Titelgewinn ihrer Karriere durch eine Niederlage gegen die Lettin Anastasija Sevastova knapp verpasst. In der Woche vor dem Rasen-Klassiker in Wimbledon verzichtet Görges damit auf eine weitere Turnier-Teilnahme. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 3. Juli in London.