Die andere Tabelle des Fußballs: Wer viel ausgibt, hat nicht immer großen Erfolg. Und manchmal braucht es wenig. Wie in Freiburg.

Heilbronn/Düsseldorf. Eine ziemlich beliebte Internetseite heißt wahretabelle.de. Dort gibt es die Bundesliga-Tabelle ohne Schiedsrichter-Fehler, sie sind einfach herausgerechnet. Eine andere Form einer „wahren“ Tabelle setzt die Bundesliga-Spielergehälter der Saison 2016/17 in Relation zum sportlichen Erfolg. Gewinner der Saison sind demnach die beiden Aufsteiger aus Leipzig und vor allem Freiburg. Leipzig steht als Tabellenzweiter acht Plätze besser da als in der Gehalts-Tabelle, Freiburg sogar zehn Plätze. Das Problem daran: Damit RB Leipzig seine vielen jungen Talente auch in der Zukunft halten kann, muss man beim Champions-League-Teilnehmer die Gehälter anheben.

Bruchhagen will das schlechte Verhältnis beim HSV korrigieren

„Unsere interne Gehaltsobergrenze gilt nicht für die nächsten fünf Jahre“, hat Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick schon Ende des vergangenen Jahres angekündigt. Sie lag bislang bei drei Millionen Euro.

Die größten Verlierer nach 25 von 34 Spieltagen heißen VfL Wolfsburg und Hamburger SV. „Wir sind im Lizenzspieler-Etat Siebter und tabellarisch 16., das ist Fakt. Das müssen wir in die Waage bringen“, sagt Heribert Bruchhagen, Vorstandschef des Hamburger SV: „Es gibt zwei Möglichkeiten: Wir steigern die Einnahmen oder wir sparen und schauen auf die Gehaltsstruktur“, legt sich der ehemalige Frankfurt-Boss fest.

Überraschenderweise sind nur die Plätze eins, 17 und 18 der beiden Tabellen deckungsgleich: Ein Profi des SV Darmstadt erhält für seine Dienste im Jahr im Schnitt 360 000 Euro. Bei den Bayern ist es das Vierzehnfache. Von Chancengleichheit kann man da nicht sprechen. Während Thomas Müller nach Schätzungen rund 15 Millionen Euro im Jahr von den Bayern überwiesen bekommt, dürften es bei Ersatztorwart Tom Starke oder Talent Niklas Dorsch nur Bruchteile dieser Summe sein. Das erklärt den Durchschnittswert von 5,06 Millionen Euro pro Bayern-Spieler.

Nicht berücksichtigt sind Prämien und Sonderzahlungen

Den Spielergehältern nach dürfte sich die TSG Hoffenheim eigentlich nicht für den Europapokal qualifizieren. Weil aber Teams wie Wolfsburg, Schalke, Leverkusen oder Gladbach in dieser Saison erkennbar schwächeln und unter der Erwartung performen, winkt den Kraichgauern der Einzug in die Champions League, wahrscheinlich über die Qualifikationsrunde. Der Gehalts-Achte aus dem Kraichgau ist aktuell Vierter. „Dauerhaft da oben zu bleiben, das ist sehr, sehr schwer. Mit unseren Ausgaben wäre das völlig vermessen. Bei unserem Spiel in München haben die Bayern Douglas Costa, Thomas Müller und David Alaba eingewechselt. Das Jahresgehalt der drei dürfte zusammen so hoch sein wie bei uns das Gesamtbudget“, hat Hoffenheims Julian Nagelsmann vor einigen Wochen gesagt. Mal abgesehen von den Bayern stehen die Top sieben der Gehaltstabelle sportlich schlechter da, als das die Ausgaben für Spielergehälter vermuten lassen.