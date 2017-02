St. Moritz (dpa) - IOC-Mitglied Gian Franco Kasper sieht im neuen US-Präsidenten Donald Trump keinen Nachteil für die Bewerbung von Los Angeles um die Olympischen Spiele 2024.

«Ich glaube, dass das keinen direkten Einfluss hat. Die Abstimmung ist erst im September in Lima, bis dahin kann sich noch viel ändern», sagte der Präsident des Skiweltverbands in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben drei gute Kandidaten, und ich glaube es wird ein enges Rennen zwischen Paris und Los Angeles.»

Wegen Trump fürchten viele einen Isolationskurs der Amerikaner und damit verminderte Chancen, das prestigeträchtigste internationale Sportereignis zugesprochen zu bekommen. Ob Trump bei der Entscheidung zwischen LA, Paris und Budapest gar keine Rolle spielen werde, sei «schwer zu sagen. Ich lasse mich nicht von Herrn Trump beeinflussen. Es geht mir um das Konzept und was der Organisator anbietet», sagte Kasper am Rande der Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz.