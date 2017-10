Athen (dpa) - Der südkoreanische Fußballer Park Ji-sung wird am kommenden Dienstag als erster Sportler die Fackel mit dem olympischen Feuer der Winterspiele 2018 tragen. Das teilte das griechische Olympische Komitee in Athen mit.

Der 36-Jährige, der in seiner Karriere unter anderem bei Manchester United und Eindhoven unter Vertrag stand, wird das Feuer im antiken Olympia auf der Halbinsel Peloponnes in Empfang nehmen. Entfacht wird das olympische Feuer bei einer feierlichen Zeremonie. Traditionell entzündet die Hohepriesterin - in diesem Jahr die griechische Schauspielerin Katerina Lehou - die Flammen mit Hilfe eines Parabolspiegels und Sonnenstrahlen.