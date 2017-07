Rio de Janeiro (dpa) - Mario Andrada, der Sprecher des Organisationskomitees der Olympischen Spiele von Rio, ist erstaunlich relaxed nach dem bislang härtesten Jahr seines Lebens.

«Wir haben uns entschieden, mit Rio de Janeiro eine Mondmission zu starten», sagte er vor Beginn der Spiele 2016. Ein Jahr später gilt es etwas abzuwickeln, das in einigen Bereichen eine ziemliche Bruchlandung geworden ist.

Andrada wurde als Sprecher des OK von Rio 2016 schnell zum Krisenmanager, der vor der Weltpresse erklären musste, warum Schüsse im Pressezentrum der Reitwettbewerbe eingeschlagen sind; warum sich ein Pool der Wasserspringer plötzlich grün gefärbt hat und warum im Olympischen Dorf die Klos ständig verstopft sind.

Andrada empfängt im 32. Stock im Zentrum Rios, im Büro des Nationalen Olympischen Komitees. Dutzende Aktenmeter säumen die Regale, er will nichts von den Ruinen von Rio wissen. «Das Erbe ist ein lebendiges.»

Er zählt auf: die neue Metrolinie in den Vorort Barra, die jeden Tag Zehntausenden Menschen viel Zeit in Staus erspart, der Olympiapark, das neue schicke Hafenviertel mit dem Museu do Amanha, das sich mit den Herausforderungen wie dem Klimawandel auseinandersetzt und schon über zwei Millionen Besucher hatte. Aber da ist auch der Absturz.

Alles in allem haben die Spiele neben umgerechnet 2,4 Milliarden Euro an Organisationskosten rund 10,8 Milliarden Euro für Stadien und den Ausbau der Infrastruktur verschlungen. Der Bundesstaat Rio steht am Rande der Pleite, es wird gespart, dass es quietscht. Gerade auch im Sicherheitsbereich, in diesem Jahr wurden schon über 90 Polizisten erschossen, die Banden wie das Comando Vermelho, das rote Kommando, haben die Macht in den Favelas zurückerobert. Und an der Copacabana werden regelmäßig Touristen überfallen. Die Zahl der Hotelbetten wurde in Rio zwar massiv ausgebaut, aber die Auslastung liegt nach Angaben der Tourismusbehörde derzeit nicht einmal bei 50 Prozent.

Dabei war der erklärte Traum, den Erfolg von Barcelona 1992 kopieren - mit großartigen Spielen einen Touristenboom auslösen. Das Gegenteil ist eingetreten, die Spiele fanden statt, als Brasilien schon am Stock ging, seit 2015 brach die Wirtschaftsleistung um 7,4 Prozent ein. «Die Krise hat es den Bewohnern nicht leicht gemacht, sich so zu begeistern, wie wir es erhofft hatten», sagt Andrada. Er arbeitete früher für Reuters und Nike, in der Spitze stemmte der 58-Jährige vor einem Jahr mit 5000 Mitarbeitern die ersten Spiele in Südamerika.