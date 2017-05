Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin kann sich eine russische Bewerbung für die Olympischen Spiele 2028 vorstellen. «Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Russland an dem Auswahlverfahren für weitere Olympische Spiele teilnimmt», sagte der russische Präsident am 5. Mai in Moskau.

«Neben unserer Hauptstadt haben wir zahlreiche Städte, die ein potenzieller Gastgeber für die Sommerspiele sein könnten», zitierte die Nachrichtenagentur AP aus dem Gespräch mit dem Sporthistoriker David Miller.

Neben der Schwarzmeerstadt Sotschi, Austragungsort der Winterspiele vor drei Jahren, nannte Putin St. Petersburg und die Wolgametropole Kazan als mögliche Kandidaten. Moskau hatte bereits 1980 die Olympischen Spiele ausgetragen.

Für die Olympischen Spiele 2024 haben sich Paris und Los Angeles beworben. Die Entscheidung fällt das Internationale Olympische Komitee (IOC) im September in Lima. In der Diskussion steht auch eine Doppelvergabe für die Spiele 2024 und 2028. Paris und Los Angeles lehnen dies allerdings ab.

Zum Vorwurf, Russland habe ein staatlich organisiertes Dopingsystem, sagte Putin, dass «unumkehrbare» Schritte unternommen worden seien. «Wir müssen uns anhören, was die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zu sagen hat, denn wir müssen auch einige schwere Doping-Verletzungen eingestehen, die bestätigt wurden», sagte der Präsident. Russland werde nun alles tun, um eine effiziente Arbeit mit dem IOC und der WADA sicherzustellen.