Pyeongchang. Im Bergressort der deutschen Paralympier hat sich wieder dieser Halbkreis gebildet. Oben auf der Bühne präsentiert Anna Schaffelhuber ihre zweite Goldmedaille bei den Winterspielen von Pyeongchang. Sie lächelt, ihr Jubel war schon mal lauter. Es ist ihr siebtes Gold insgesamt, ihr letztes paralympisches Rennen hat sie 2010 in Vancouver verloren, im Alter von 17 Jahren. Aus den Lautsprechern wummert der Bass, im Saal drängeln Fotografen, Kameraleute und rund 150 Gäste. Nur die Bühne ist hell beleuchtet, wie in einem Theater.

Viele Menschen in Deutschland können mit den Weltspielen des Behindertensports wenig anfangen, mit Ursprung, Klassifizierungen oder Wettkampfregeln. Aber sie sind mit der alpinen Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber vertraut, zumindest flüchtig aus den Medien. Doch sportliche Alleinherrschaft kann auch Nachteile mit sich bringen. Für die unmittelbare Konkurrenz - und für die Glaubwürdigkeit der paralympischen Kultur.

Anna-Lena Forster stürzte in der Abfahrt. Sie hatte als härteste Konkurrentinnen von Schaffelhuber gegolten.

Während Schaffelhuber auf der Bühne erzählt, dass sie entspannt nach vorn blicken kann, sitzt Anna-Lena Forster unten und wirkt betrübt. Schaffelhuber und Forster sind befreundet, doch sie starten auch in derselben Startklasse. In Sotschi 2014 hatte Forster kaum Chancen, sie war erst 18, aber es reichte für drei Medaillen, zwei in Silber. Sie steigerte sich, konnte Schaffelhuber in einigen Weltcup-Rennen besiegen. Doch sie weiß: Über die Schwelle ins Rampenlicht schafft sie es nur mit paralympischem Gold. Und das am besten in mehrfacher Ausführung.

Die Tage haben Anna-Lena Forster zugesetzt, das spürt man, wenn man sie an jenem Abend anspricht und sie ein Interview höflich ablehnt. Am Samstag war sie im Abfahrtsrennen gestürzt, nach zwischenzeitlicher Bestzeit. Am Sonntag im Super-G verpasste sie Bronze, um 0,16 Sekunden. In Pyeongchang nimmt sie noch an drei Wettbewerben teil. Sie möchte Gold. Und sie möchte eine bessere Basis für die kommenden vier Jahre.

Anna Schaffelhuber gewann Gold in der Abfahrt.

Anna Schaffelhuber hatte die glorreichen zehn Tage von Sotschi um viele Monate ausgedehnt. Sie hielt Vorträge in Unternehmen und Universitäten, diskutierte mit Jugendlichen in Schulen. Sie engagierte sich in Uganda, traf Politiker und Kulturschaffende. Und sie wurde vielfach geehrt.

Anna-Lena Forster hatte es nicht so leicht. Sie suchte ein Management, und wurde erst spät fündig. Sie stellte eine Mappe für potenzielle Sponsoren zusammen, mit Fotos, Erfolgen, pointierten Sprüchen, doch Zusagen erhielt sie kaum. Ein Schokoladenproduzent schickte ihr eine Tüte mit Süßigkeiten, verbunden mit dem freundlichen Hinweis, man sei schon woanders sozial engagiert. „Viele Leute nehmen uns noch immer nicht als professionelle Leistungssportler war“, sagt sie in einem Interview vor den Spielen. „Wir trainieren genauso hart und sind nicht bedürftig.“