Ein Besuch beim Olympiasieger der Vielseitigkeit von Rio in Horb. Und bei seinem Pferd Sam.

Horb. Die Reitschule liegt in Horb, genauer: In Horb-Altheim. Der Weg schlängelt sich den Berg hinauf. Wenn das schmiedeeiserne Tor in den Blick gerät, hat man die ersten Pferde auf der Weide schon passiert. Das erste ist Sam, eines der berühmtesten und erfolgreichsten der Welt, der 16 Jahre alte Gold-Wallach von London und Rio de Janeiro.

Michael Jung empfängt uns auf seinem Hof. Der Mann, der auf Sam in der Vielseitigkeit von Rio de Janeiro seinen Olympiasieg von London wiederholte. Michael Jung ist ein bemerkenswerter Mann, der erfolgreichste deutsche Reiter aktuell, Reitmeister, aber einer, der geblieben ist wie er war. Ein angenehmer, freundlicher, erfolgsorientierter Mensch. Zumindest bis Tokio 2020 soll die olympische Reise weitergehen. Wahrscheinlich ist das aber noch längst nicht das Ende. „Sam-sationell“ fiel dem ARD-Mann Carsten Sostmeier ein, als Jung das abschließende Springen in Rio fehlerlos beendete. Einer seiner besseren Sprüche.

Michael Jung steht mitten im Leben, ruht in sich. „Ich bin hier nicht nur zur Arbeit, ich bin hier zuhause“, sagt er, als wir in der Reiterstube angekommen sind. „Ich bin hier in den Kindergarten und zur Schule gegangen, bin hier aufgewachsen. Ich komme viel in der Welt herum, aber zuhause ist es für mich immer wieder am schönsten. Die Menschen hier, die Landschaft, die Leute kennen mich, alles nett, alles locker, unabhängig von den Goldmedaillen.“

„Ich bin ohnehin sehr bodenständig“

Welches Gold das wichtigere war, Jung weiß es nicht genau: „Es war beides besonders. Zweimal dabei zu sein, zweimal Gold zu gewinnen, mit dem gleichen Pferd, das ist unbeschreiblich.“ Als müsste er sich für das zweite Einzelgold entschuldigen. „Aber es kam in Rio nicht plötzlich. Insofern hat sich nicht viel verändert, es ist intensiver geworden, aber mein Leben hat sich nicht komplett gedreht. Ich bin ohnehin sehr bodenständig, das soll sich auch nicht ändern.“

Michael Jung hat seine Linie. Vater Joachim kommt herein. Michael Jung erzählt: „Die Träume wachsen. Ich bin nicht auf die Welt gekommen und habe geträumt, Olympiasieger zu werden. Ich wollte Reiter werden, ich wollte reiten wie mein Papa, das war mein erster Traum, auf das erste Turnier gehen, das erste Championat. Ich wollte auch einmal bei den Großen dabei sein.“ Er hat es geschafft, 34 Jahre jung, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber das ist es ja nicht. „Meine Motivation, meine Leidenschaft ist es, Pferde auszubilden. In allen drei Disziplinen. Es macht mir Freude, zu sehen, wie Pferde lernen. Mit den Pferden aufs Turnier gehen, und vielleicht irgendwann auch aufs Championat.“ Jung lächelt.

Michael Jung schwärmt: Sam war in Spitzenform

Serie

Michael Jung 17 Mal deutsches Gold bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Sommer: Olympiasieger bleibt man ein Leben lang, heißt es. Aber wie verändert sich das Leben, wenn man ihn hinter sich hat – diesen großen, unvergesslichen Moment des Triumphs? Wir haben uns mit denen getroffen, die das Gold geküsst haben. Und sie gefragt. Michael Jung aus Horb-Altheim, geboren am 31. Juli 1982, Vielseitigkeitsreiter, Pferdewirtschaftsmeister, Reitmeister, Olympiasieger Einzel und Mannschaft London 2012, Olympiasieger Einzel, Olympiasilber mit der Mannschaft in Rio de Janeiro 2016, mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Europameister und Deutscher Meister. Als zweiter Reiter Gewinner des Grand Slam (cfi)

Auch Sam lernt „immer noch dazu. Wir wissen genau, wie der andere reagiert. Im Wettkampf ist das entscheidend.“

Das Gelände ist das Kernstück der Vielseitigkeit. Jungs großartige Vorstellung im Gelände brachte Sam und ihn nach einem Fehler in der Dressur in Rio wird in die Medaillenränge zurück. „Sam war in Spitzenform, das Gefühl, wenn man nach zwölf Minuten ins Ziel kommt und es hat alles funktioniert, das ist großartig.“ Jung schaut fast verträumt, sein olympischer Moment vermutlich.

Nächste Frage. Ob er sich als Vorbild fühlt, er ist ja eines, vielleicht eines der herausragendsten, die der deutsche Spitzensport zu bieten hat. „Ja“, sagt Jung. „Ich gebe dem Sport ja etwas zurück. Ich versuche, zu motivieren. Ich will zeigen, dass es möglich ist, aus einem ganz normalen Umfeld nach oben zu kommen. Das finde ich gut, das will ich weitergeben. Für mich sind Olympische Spiele auch immer noch das ultimative Ziel.“

Sie sind nach den olympischen Wettbewerben schnell nach Hause geflogen, „weil wir den Stall voll Pferde haben“. Von olympischen Höhen schnell wieder im Alltag, aber das ist auch kein Problem. Michael Jung fehlt nichts, weil er seinen Alltag liebt. „Man ist schnell wieder unten, ja, wir hatten eineinhalb Wochen nach Olympia das nächste Turnier.“

Eine Briefmarke von Jung war schnell vergriffen

Jetzt gehen die Augen Richtung Tokio. Die Vorbereitung geht nicht über Wochen, sondern über Jahre. Der Oberbürgermeister von Horb, Peter Rosenberger, hat nach seiner olympischen Rückkehr, eine Briefmarke mit Michael Jung angekündigt. 11000 Exemplare waren schneller weg, als man schauen konnte. „Das war eine gute Idee, hat mich richtig gefreut, ist inzwischen auch schon nachgedruckt.“ Michael Jung lacht. Und macht einen Kaffee. Jung weiß nicht, wie erfolgreich seine Karriere weitergehen wird. Er weiß aber, dass er weiter „dem Bewährten folgen“ wird: „Das wird so bleiben. Ich hoffe, dass wieder ein tolles Pferd für Tokio dabei ist, auch für die nächsten Weltmeisterschaften.

Wir sprechen über Fußball. Und die Millionen, die in diesem Sport verdient werden. „Stören tut mich das nicht, es wäre schön, wenn wir auch ein wenig mehr verdienen würden, aber ich habe nichts dagegen, wenn Fußballer viel verdienen. Die können ihren Sport nicht lange ausüben, die gehen ein hohes Risiko.“

Auch mit 60 würde Jung noch gerne erfolgreich sein

Ein angenehmes Gespräch. Die Spitzensportreform in Deutschland, beschäftigt Michael Jung das auch? „Ich versuche, mich auf meinen Sport zu konzentrieren. Ich glaube, ganz so schlecht, wie der deutsche Spitzensport geredet wird, ist er nicht. Wir haben ein gutes Förderungssystem.“

Dass die Vielseitigkeit nicht die Bedeutung hat wie in England oder Irland, geschenkt: „Natürlich könnten wir mehr Nachwuchs haben. Wir arbeiten daran, könnte besser sein.“

Erfolge sind Lebensinhalt von Jung, niemals Kompensation für Entgangenes. „Das würde nicht funktionieren“, sagt er. „Es ist und bleibt meine Leidenschaft. Ich wünsche jedem, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen kann.“

Was für gute Gedanken, ausgesprochen von einem, der sich seine Träume erfüllt hat. Aber noch nicht alle. Jung sagt: „So lange es geht, so lange es machbar ist. Fitness ist unabdingbar. Bis 50 ist normalerweise kein Problem. Es gibt auch Reiter, die mit 60 noch erfolgreich sind. Würde mich freuen, wenn mir das auch passiert.“

Als wir vom Hof fahren, durch das große schmiedeeiserne Tor, auf den Weg und an Sam vorbei, sagt unsere Fotografin: „Sam hat gelächelt.“ Ich habe es sofort geglaubt.