In unserer Serie beschäftigen wir uns mit dem neuen Leben der Gold-Stars von Olympia in Rio: im ersten Teil mit Bahnrad-Sprinterin Kristina Vogel.

Erfurt. Wenn jemand wie Kristina Vogel das Leben als Olympiasiegerin schon vor vier Jahren kennengelernt hat, drängt sich der Vergleich auf. Was ist diesmal anders? „Erst seit der Goldmedaille von Rio“, antwortet sie mit Bedacht, „fühle ich mich als komplette Bahnradsportlerin.“ Wir sitzen im Erfurter Kaffee „Süden“, ein paar hundert Meter vom Olympiastützpunkt Thüringen entfernt, und ihre Worten wirken nach. Denn sie hatte vorher ja schon eine Endlos-Erfolgsliste. Sie saugt mit dem Strohhalm die letzten Tropfen der Zitrone-Minze-Limo aus ihrem Glas und sortiert die Ereignisse des ausgehendes Jahres. Gar nicht so leicht. So viel ist geschehen. Und wird noch passieren.

„Sehr viel ist richtig gelaufen in diesem Jahr“, sagt Vogel. Sie sagt: „Richtig gelaufen.“ Nicht: Gut. Da ist zum einen der Eintritt in eine neue Dimension in ihrem Sport. Der Sprint, das ist im Zweirad-Oval die Königsdisziplin. Im Team mit Miriam Welte kam Bronze dazu. Vorher schon, bei der WM, gewann sie im Keirin, wo sechs Fahrerinnen sprinten. Doch zum perfekten Jahr hätten es drei Goldene in Rio sein dürfen. Alles abzuräumen, ist ihr Anspruch. Das klingt arg hoch gesetzt. Ist aber nur offen ausgesprochen, wozu sich eine wie Vogel aufgrund ihrer Vergangenheit mit zehn Titeln bei Olympia, WM und EM verpflichtet fühlt.

„Mir nimmt keiner ab, wenn ich da hinfahre und sage: Ich schaue mal, was geht.“ Von der optimalen Ausbeute war sie im Keirin als Sechste weit entfernt. Da ist etwas grundfalsch gelaufen für sie. Sie hat Fehler gemacht. Schwer zu akzeptieren. Schließlich ist Vogel als Weltmeisterin gestartet. „Das tat sehr, sehr, sehr weh. Da sind im Zimmer die Tränen geflossen.“ Für eine erfolgsverwöhnte Sportlerin wie sie potenziert das den Druck. Ihre Teampartnerin Welte erkannte die Not und legte ihr Mandalas hin, mit denen sie auch ihre eigene Nervosität bekämpfte. Vogels Bild trug die Überschrift: „Einfach optimistisch sein.“ Die Therapie half. „Das lenkt dich ab. Welche Farbe? Nicht über die Linie malen! Das sind die einzigen Gedanken.“

Was dann am 16. August passierte, nur drei Tage später, erfüllte jeden Anspruch an einen besonderen Olympiasieg. Vier Tausendstelsekunden betrug ihr Vorsprung auf die Britin Rebecca James. So knapp kann’s zugehen. Einen Platz in vielen Sportjahresrückblicken garantierte der 26-Jährigen aber erst der fast auf der Ziellinie abgebrochene Sattel. Obwohl das bei einem Tempo von fast 70 km/h mit einem üblen Sturz hätte enden können, verrät Vogel beim Umgang mit dem Malheur ihre Robustheit. So stellt sie sich selbstironisch auch schon mal so vor: „Ich bin die mit dem Sattel.“ Und lacht.

Der Umzug ins neue Haus verzögert sich um einige Monate

Die Sattelstütze war zu kurz abgesägt. Sie hielt den ungeheuren Kräften nicht stand, von denen Vogels auf 1,60 Metern Körpergröße dominierende Oberschenkel zeugen. Auf Socken und in einer Flut aus Freudentränen krabbelte sie danach die steile Bahn zu ihrem Lebensgefährten Michael Seidenbecher hoch, der in einer kleinen Kolonie deutscher Fans wartete. Und in diesem Glücksmoment auch einmal komplett abschalten konnte von dem Stress, den ihm das gemeinsame Projekt Traumhaus daheim derweil bereitet hatte. Das Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen steht in wunderbarer Hanglage am Erfurter Stadtrand. Ein Dixie-Klo markiert den Baustellen-Charakter. Von hier dauert es mit dem Auto keine Viertelstunde zu Vogels Trainingsstätten.

Serie

Kristina Vogel

Rückschlag 16 Mal deutsches Gold bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Sommer: Olympiasieger bleibt man ein Leben lang, heißt es. Aber wie verändert sich das Leben, wenn man ihn hinter sich hat – diesen großen, unvergesslichen Moment des Triumphs? Wir haben uns mit denen getroffen, die das Gold geküsst haben. Und sie gefragt. Kristina Vogel ist Beamtin bei der Bundespolizei. Während ihrer Zeit als A-Kader-Athletin ist sie pro Jahr zu vier Wochen im Streifendienst verpflichtet. Gebürtig ist Vogel aus Leninskoje (Kirgisistan). Dorthin zieht die heute 26-Jährige allerdings nichts: „Ich habe keinerlei Erinnerung daran, schließlich war ich ein Kleinkind, als wir nach Deutschland kamen.“ Sie bezeichnet Erfurt als „mein Städtchen“ und sich selbst als „Erfurter Puffbohne“. Diese besonders große Bohne gilt als Erfurter Stadtmaskottchen. Ein Rückschlag in ihrem Leben war ein Fahrradunfall im Mai 2009. Ein Zivilfahrzeug der Polizei hatte ihr die Vorfahrt genommen. Vogel erlitt schwere Verletzungen. Ein Brustwirbel, Kiefer, Arm und die Handwurzelknochen waren gebrochen, sie verlor mehrere Zähne, ein Luftröhrenschnitt war erforderlich. Sie lag zwei Tage im Koma. Vogel strebt die Teilnahme an Olympia 2020 in Tokio an. „Danach lasse ich die Karriere ausklingen“, sagt sie.

Am Morgen hat sie dort noch 120 Kilogramm auf die Langhantel geschoben – in schwarz-rot-gold – und das Gewicht mehrfach recht entspannt aus der Hocke nach oben bewegt. Auch Sprinterinnen brauchen mächtige Muskeln für die maximale Schnellkraft. Längst ist sie mittendrin in dem Ärger, der ihr in den Tagen von Rio verschwiegen wurde. „Michael hat damals über den Baufortschritt eine Nachrichtensperre für mich verhängt und das auch durchgehalten“, schildert Vogel, während sie ihre Kraftspeicher mit einer „total leckeren“ Linsensuppe mit Würstchen im Kaffee „Süden“ wieder auffüllt. Das böse Erwachen sollte für sie früh genug und mit der Rückkehr aus Rio kommen. „Du kommst zurück und eigentlich hätte der Estrich drin sein sollen“, erzählt sie. Drei Monate Verzug sind es.

Aus der Mietwohnung musste das Paar raus, jetzt lebt es auf 15 Quadratmetern „bei meiner Mutter im alten Kinderzimmer“. Die Umzugssachen, darunter die Medaillen aus Rio und DER Sattel, stehen in Kisten beim Möbelhändler. Das nervt und steht im Gegensatz zum Leben, das sich Kristina Vogel aktuell gönnt. Sicher flaniert sie im langen Abendkleid auf Roten Teppichen, sitzt beim Bambi drei Reihen hinter Udo Lindenberg, saugt auf, „was dort Krasses mit den A-Promis abgeht“, wie zum Beispiel Sting oder Robbie Williams. Bei der Wahl zur „Sportlerin des Jahres“ in Baden-Baden wurde sie Dritte. „Ich genieße das gerade sehr bewusst“, sagt sie. Anders als 2012 nach ihrer Goldenen in London im Teamsprint. „Damals habe ich solche Termine nur besucht, wenn sie zu meinem Trainingsplan passten. Jetzt passe ich mein Training diesen Terminen an.“ Ab Januar läuft wieder alles normal. Mit Sattel. Und hoffentlich alsbald im neuen Haus.