Laura Ludwig (30) und Kira Walkenhorst (26) waren im Sand die deutschen Stars der Olympischen Spiele von Rio in diesem Jahr. Der Triumph hallt bis heute nach. Doch jetzt braucht es neue Ziele.

Hamburg. Es geht wieder los“, postet das Beach-Duo einen Tag nach Nikolaus auf seiner Facebook-Seite, dahinter fünf Ausrufezeichen. Nach einer mehr als zweimonatigen Pause mit Erholung in Sri Lanka (Ludwig) und Dänemark (Walkenhorst) sind Deutschlands erfolgreichsten Beachvolleyballerinnen wieder vereint - und bereit für das nächste Vier-Jahres-Projekt: Gold in Tokio 2020. Doch der Start verläuft anders als erhofft: Laura Ludwig hat nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit in Hamburg Schmerzen. Mal wieder. Die 30-jährige Berlinerin leidet schon das gesamte Jahr über an Schmerzen im rechten Oberarm und in der Schulter. Typische Verschleißerscheinungen bei Spitzensportlern.

Bislang hatten Ludwigs Physiotherapeuten das Problem mit Massagen in den Griff bekommen. Da aber nach der zweimonatigen Pause keine Besserung eingetreten war, unterzog sich Ludwig einer Operation bei einem Schulterspezialisten an der Charité in Berlin. „Alle waren sich einig, dass dies die beste Variante sei, um im kommenden Jahr wieder voll anzugreifen“, sagt die Blockspezialistin. Der Eingriff sei gut verlaufen. Wie lange sie pausieren muss, ist noch unklar. Klar ist: Das Erfolgsduo bleibt weitere vier Jahre zusammen. „Jeder hat definitiv Lust weiterzumachen“, sagt Ludwig. Das Verhältnis sei auf dem Höhepunkt. „Wir sind eine extrem gute Einheit geworden.“

Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wollen sie den Erfolg von Rio wiederholen. Basis dafür ist ein Vier-Jahres-Plan. „Jeder hat seine Ideen und Wünsche eingebracht“, sagt Ludwig. Nun ist aber der Saisonstart gefährdet. Geplant war, dass Ludwig und Walkenhorst Anfang Februar beim Major-Turnier in Florida aufschlagen und dann ins Jahr 2017 durchstarten. Das Team will bei der WM im August in Wien in Top-Form sein. „So eine WM-Medaille fehlt uns auf jeden Fall in der Sammlung.“

Die Sammlung der beiden ist in diesem Jahr um einiges größer geworden: Ludwig und Walkenhorst gewannen die Europameisterschaft, das Welttour-Finale, die deutsche Meisterschaft, vier weitere Welttour-Turniere – und die Olympischen Spiele in Rio. Es war die erste Medaille für ein Frauenteam aus Europa. „Dahinter steckte schon ein krasser Plan“, sagt Ludwig. Ebenfalls ein Vier-Jahres-Plan, der in Olympia gipfelte und nach dem Finale an der Copacabana seinen krönenden Abschluss fand. „Dass letztlich alles so gut zusammenpasste, war etwas unerwartet“, sagt Walkenhorst.

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst wurden als „Golden Girls“ gefeiert. Sie waren aus deutscher Sicht die Gesichter der Spiele in Rio. Die Bekanntheit ist enorm gestiegen. Ein öffentlicher Auftritt reihte sich an den nächsten. Selbst die Bundeskanzlerin ließ sich mit den beiden ablichten. Und mehr als 1,5 Millionen Menschen sahen die Erfolgsgeschichte jüngst im Fernsehen: „Ludwig/Walkenhorst - Der Weg zu Gold“ heißt die Dokumentation.

Kira Walkenhorst 17 Mal deutsches Gold bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Sommer: Olympiasieger bleibt man ein Leben lang, heißt es. Aber wie verändert sich das Leben, wenn man ihn hinter sich hat – diesen großen, unvergesslichen Moment des Triumphs? Wir haben uns mit denen getroffen, die das Gold geküsst haben. Und sie gefragt. Laura Ludwig wurde am 13. Januar 1986 in Berlin geboren und startete 1994 beim Köpenicker SC ihre Volleyball- Karriere, spielte in der 1. Bundesliga bei Bayer Leverkusen und in der 2. Liga beim VfL Oythe. Im Sand schlug Ludwig erstmals 1999 auf. Vier Jahre später gewann sie mit ihrer Partnerin Jana Köhler Gold bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft der unter 18-Jährigen. Seit 2013 steht sie an der Seite von Kira Walkenhorst und spielt für den Hamburger SV. Ludwig gewann bislang als Beachvolleyballerin viermal die Europameisterschaft und sieben Mal die Deutsche Meisterschaft. Der Olympiasieg war der Höhepunkt ihrer Karriere. Kira Walkenhorst kam am 18. November 1990 in Essen zur Welt. In der Halle spielte sie für den VC Essen-Borbeck, den VC Olympia Berlin, Bayer 04 Leverkusen, Alemannia Aachen und FdG Herne. Sie stand im Jahr 2008 im Kader der Juniorinnen- Nationalmannschaft. Im Beachvolleyball feierte Walkenhorst als C-Jugendliche ihren ersten großen Erfolg und wurde 2005 Deutsche Meisterin. In ihrer Vita stehen neben Olympia- Gold insgesamt vier EM-Titel als Jugendliche und Erwachsene und drei Deutsche Meisterschaften. Zusammen sind sie Weltranglistenerste

„Es ist schon verrückt, wie oft ich angesprochen werde, ob beim Frisör oder an der Supermarktkasse“, erzählt Ludwig, „man bekommt ja mit, wie getuschelt wird: Ist sie es oder nicht? Das ist ein schönes Gefühl.“ Die neue Popularität sei bisher „null Last“. Die professionelle Einstellung und der Ehrgeiz verhindern das Abheben. So haben sie am ersten Tag nach der Rückkehr nach Hamburg direkt wieder trainiert. Das Management kündigte vor der zweimonatigen Pause an, die Marke Ludwig/Walkenhorst ausbauen zu wollen. Es heißt, Frauen im Beachvolleyball ließen sich einfacher vermarkten als Männer. „Hübsch, positiv, erfolgreich. Das gibt es nicht oft“, sagt Manager Andreas Scheuerpflug.

Auf der einen Seite die immer fröhlich wirkende Ludwig, daneben die perfektionistische Walkenhorst – sie bieten guten Stoff für Geschichten. Wichtig ist dem Team aber auch, einen „guten Mittelweg“ zwischen Sport und Marketing zu finden. „Wir werden uns zeigen, aber auch mal zurückziehen“, sagt Ludwig. In den Tagen vor Weihnachten zeigten sie sich: Das Duo bekam die Titel „Hamburger des Jahres 2016“, „Hamburgs Sportler des Jahres“ und als Krönung bei der Wahl der besten deutschen Sportler des Jahres die Auszeichnung „Mannschaft des Jahres“.

Kurz nach der Schulteroperation veröffentlicht Laura Ludwig ein Foto auf Facebook: sie mit Manschette am rechten Arm, neben dem Bett im Krankenhaus. Die Berlinerin strahlt wie immer in die Kamera und textet: „Bald wird wieder voll rinjehauen.“