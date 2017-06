Berlin (dpa) - Die Olympia-Dritte Sophie Scheder hat nach der komplizierten Knie-Operation in Vail/Colorado ihre Teilnahme an den Turn-Weltmeisterschaften im Oktober in Montreal abgesagt.

«Die WM kommt zu früh, ich kann erst im nächsten Frühjahr wieder voll trainieren», sagte die Stufenbarren-Spezialistin bei einem Forum auf dem Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin.

«Ich möchte meinem Knie die Zeit geben, wieder richtig fit zu werden. Ich will noch bis 2020 zu Olympia aktiv sein und daher kein Risiko eingehen», sagte sie. Die Rehabilitation verlaufe positiv. Auch während des Turnfests nehme sie sich Zeit dafür. Die Krücken, die sie nach der Operation sechs Wochen begleiteten, hat die Chemnitzerin inzwischen aber schon abgelegt.