Goretzka mahnt spielerische Fortschritte an.

Mainz. Die nicht ganz ernst gemeinte Vorgabe von Nationalspieler Leon Goretzka für das Torwandschießen im ZDF-Sportstudio war für Domenico Tedesco unlösbar, den Wunsch von Sportvorstand Christian Heidel nach der Rückkehr in die Königsklasse würde der Trainer des FC Schalke 04 dagegen nur allzugern erfüllen. „Wir streben nach Perfektion. Also erwarte ich sechs Treffer“, hatte Goretzka nach dem 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05 seinem Trainer mit auf den Weg gegeben. Zwei Bälle versenkte Tedesco am Samstagabend und zeigte sich damit immerhin treffsicherer als seine Schützlinge am Vortag.

Weil es dank eines Geniestreichs von Daniel Caligiuri (55.) dennoch zum vierten Sieg in Serie gereicht hatte, sendete Heidel eine Botschaft an die Konkurrenz: „Wir sind auf dem zweiten Rang und haben nicht vor, uns zu verschlechtern.“ Solch forsche Töne vermeidet Tedesco in der Öffentlichkeit. Immerhin haben sich die Königsblauen mit 46 Punkten als erster Anwärter auf die Vizemeisterschaft hinter dem enteilten FC Bayern München etabliert. „Wir schauen grundsätzlich nicht auf die Tabelle und versuchen, das Thema Champions League in den Hintergrund zu rücken. Wir fokussieren uns auf die Dinge, die wir in der täglichen Arbeit beeinflussen können“, sagte Tedesco im ZDF.

Damit ist er ausreichend beschäftigt, denn trotz des Tabellen-Hochs besitzen die Gelsenkirchener noch kein spielerisches Spitzenformat. „Man hätte klarer sehen müssen, dass wir oben stehen und sie unten. Der nächste Schritt muss sein, solche Mannschaften spielerisch zu dominieren“, räumte Goretzka nach der Partie gegen den Tabellen-16. aus Mainz selbstkritisch ein. dpa