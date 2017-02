Tarvisio (dpa) - Die Paralympicssiegerinnen Anna Schaffelhuber und Andrea Rothfuss haben zum Abschluss der alpinen Ski-WM der Behindertensportler in Tarvisio Gold im Slalom gewonnen.

Monoskifahrerin Schaffelhuber setzte sich in zwei Läufen mit 0,49 Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Anna-Lena Forster und ihrer österreichischen Dauerrivalin Claudia Lösch (+ 2,53 Sekunden) durch. Damit sicherte sich die querschnittgelähmte 24-Jährige in Italien ihren dritten WM-Titel und ihre insgesamt fünfte Medaille im fünften Rennen. «Ich bin absolut zufrieden mit der WM», sagte die fünfmalige Paralympicssiegerin.

Die 27-jährige Rothfuss besiegte einen Tag nach Gold im Riesenslalom in der stehenden Klasse nach einem erneut starken Auftritt mit nur 0,03 Sekunden erneut die dreimalige Weltmeisterin Marie Bochet aus Frankreich. Bronze holte sich die erst 16-jährige Anna-Maria Rieder aus Murnau. Rothfuss, der von Geburt an der linke Unterarm fehlt, holte mit zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze wie Schaffelhuber in jedem ihrer Rennen eine Medaille. Die sehbehinderte Noemi Ristau sicherte sich mit Guide Lucien Gerkau zudem Bronze.

Damit gewann die deutsche Mannschaft bei den Welttitelkämpfen insgesamt 14 Medaillen, davon fünfmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze.