Köln (dpa) - Die deutsche 15er-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur Rugby-WM 2019 in Japan einen heftigen Rückschlag erlitten. In Köln unterlag die Mannschaft von Trainer Kobus Potgieter aufgrund einer schwachen ersten Spielhälfte Spanien unerwartet deutlich 15:32 (3:29).

Es war für die vom Verletzungspech verfolgten Deutschen nach dem erwarteten 6:50 bei Europameister Georgien die zweite Niederlage.

«Spanien war heute besser, hat fast alle seine Chancen nutzen können. Hinten heraus haben wir uns noch einmal gut reingekämpft. Das war positiv, kam aber zu spät», urteilte Potgieter. Immerhin schaffte es sein Team, den zwischenzeitlich drohenden offensiven Bonuspunkt für Spanien noch zu verhindern. Dadurch zogen die Iberer in der Tabelle nach Punkten mit dem deutschen Team nur gleich und nicht vorbei.

Den beiden Niederlagen stehen in der WM-Ausscheidung, bei der in der Rugby Europe Championship auch der EM-Champion gekürt wird, Heimsiege gegen Rumänien (41:38) und Belgien (34:29) gegenüber. Am kommenden Sonntag tritt die Vertretung des Deutschen Rugby-Verbandes in Sotschi gegen Russland an. In der WM-Ausscheidung 2015 war die DRV-Auswahl, die die erstmalige WM-Teilnahme anstrebt, knapp gescheitert.