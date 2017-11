Neureuther : Das mit dem Traumpaar wird ja von außen immer behauptet. Wir empfinden das überhaupt nicht so. Wir sind einfach nur Rosi und Christian und freuen uns, wenn wir nur so gesehen werden.

Rosi Mittermaier (67) hat 1976 olympisches Gold in Riesenslalom und Slalom geholt., Christian Neureuther (68) war in diesen Disziplinen des öfteren deutscher Meister. Tochter Ameli ist Modestylistin, Sohn Felix ein Star in der Skisportszene.

Mittermaier : In den ersten vier Wochen nach meinen Erfolgen bei den Olympischen Spielen 1976 hat der Postbote 40 000 Briefe zu uns nach Hause gebracht. Ein Zimmer war voll mit Paketen und Briefen. Darunter waren 120 Bewerbungen von Leuten, die mich managen wollten. Ich war zum Glück auf Weltcup-Tour in Amerika.

Neureuther : Ja klar. Wir haben aber nur einen Fotografen in die Kirche gelassen, über den dann die Agenturen versorgt wurden. Wissen Sie, ich war einige Jahre zuvor bei der Hochzeit von Gustav Thöni. Die Kirche war voll mit Fotografen und Fernsehkameras. Und das bei so einem intimen Ereignis wie der eigenen Hochzeit? Nicht mit uns.

Neureuther: Sie müssen sich das so vorstellen: Die Rosi kommt von einer Alm. Da wohnt man einsam, die Türen sind offen, es herrscht Ruhe und Einsamkeit – und dann dieser Hype. Ähnlich war es mit all den Werbeanfragen. Die Familie hatte keinerlei Erfahrungen damit. Andererseits wurde weltweit mit Rosis Namen geworben, ohne dass jemand um Erlaubnis gefragt hatte.

Kurz nach Ihren Erfolgen bei Olympia sind Sie zurückgetreten. Warum?

Mittermaier: Ich war 25 Jahre alt – damals war man mit 25 als Skisportlerin schon alt. Nach meinem Rücktritt haben sich so viele Türen geöffnet. Als Sportler waren wir damals reine Amateure. Durch den Rücktritt konnte ich mir durch meinen Sport eine Existenz aufbauen. Ich war in der Schweiz, Japan und Amerika unterwegs. In Deutschland gab es fast kein Sportgeschäft, das ich nicht besucht habe. Bei einer Autogrammstunde in Esslingen haben die Leute die Fensterscheiben des Geschäfts eingedrückt. So viele waren da. Und ich habe dann versucht, vom Balkon aus die Menschen von oben zu beruhigen. Ich war 300 Tage im Jahr unterwegs.

Man kann nicht sagen, dass Sie sich nach dem Karriereende aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben.

Neureuther: Das stimmt, letztlich leben wir ja von der Vermarktung – und dazu braucht man auch die Öffentlichkeit.

Sie selbst saßen in der Jury der Fernsehshow „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal.

Neureuther: Sieben Jahre lang – bis der Hans gestorben ist. Ich war vorher mal als Kandidat bei ihm in der Sendung. Dann wollte er mich für die Jury haben. Das war eine schöne Zeit. Und wissen Sie: Als ich mit dem Skifahren aufgehört habe, hat mir so ein TV-Job auch sehr gutgetan.

Weil man diese Präsenz zur Ego-Pflege braucht?

Neureuther: Natürlich. Das ist ja nichts Unehrenhaftes.

Trifft das auch für Sie zu, Frau Mittermaier?

Mittermaier: Nein. Im Gegenteil.

Sie waren doch lange mit der Skigymnastik-Serie „Tele-Ski“ im TV präsent.