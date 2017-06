Luhmühlen (dpa) - Bettina Hoy ist die herausragende Reiterin beim traditionsreichen Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen.

Die 54-Jährige aus Rheine verteidigte nach den Geländeritten ihre Führungen sowohl in der Drei-Sterne- als auch in der Vier-Sterne-Konkurrenz erfolgreich. Schon nach der Dressur lag sie in beiden Wettbewerben vorn.

In der als deutsche Meisterschaft zählenden Drei-Sterne-Prüfung blieb die ehemalige Team-Weltmeisterin am Samstag auf Seigneur Medicott fehlerfrei. Sie geht mit 26,30 Strafpunkten in das abschließende Springen am Sonntag und hat beste Chancen auf ihren fünften Meister-Titel.

Auf den Plätzen zwei und drei rangierte Ingrid Klimke. Die zweimalige Team-Olympiasiegerin aus Münster blieb auf dem 3790 Meter langen Kurs mit 23 Hindernissen auf Weisse Düne (32,70 Strafpunkte) ebenfalls ohne Fehler. Auf Hale Bob (33,30) erreichte die 49-Jährige mit zwei Strafpunkten das Ziel.

Vierter ist der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Star Connection. Doppel-Weltmeisterin und Titelverteidigerin Sandra Auffarth aus Ganderkesee ist auf Opgun Louvo weiter auf Rang sechs.

Auch in der anspruchsvolleren Vier-Sterne-Prüfung kam Hoy mit Designer ohne Probleme über den 6370 Meter langen Parcours mit seinen 30 Hindernissen. Mit 36,00 Strafpunkten beträgt ihr Vorsprung vor der ebenfalls fehlerfreien Julia Krajewski auf Samourai du Thot (37,10) und der Britin Nicola Wilson auf Bulana (38,70) allerdings weniger als ein Abwurf im finalen Springen.