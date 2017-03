Turnier in Kalifornien

Ocala (dpa) - André Thieme hat erneut bei einem Eine-Million-Dollar-Springen in den USA ordentlich verdient. Der Springreiter aus Plau ritt eine Woche nach dem vierten Platz in Thermal/Kalifornien in Ocala/Florida mit Conthendrix auf Rang drei.

Thieme kam ins Stechen, blieb fehlerfrei und kassierte 120 000 Dollar Preisgeld. Das Springen gewann die mehr als eine Sekunde schneller reitende Lauren Hough aus den USA mit Ohlala vor ihrem Landsmann Aaron Vale mit Finou. Ihr Lohn: 350 000 Dollar Preisgeld.