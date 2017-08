Strzegom (dpa) - Die Reiterinnen Julia Krajewski und Bettina Hoy werden am Donnerstag für das deutsche Team bei der Vielseitigkeits-Europameisterschaft im polnischen Strzegom beginnen.

Das legte Bundestrainer Hans Melzer drei Tage vor Beginn der Wettkämpfe fest. Zum Quartett des Titelverteidigers gehören außerdem Ingrid Klimke und Michael Jung, der vor zwei Jahren in Schottland auch Einzel-Gold gewann. Beide reiten ihre Dressur am Freitag. Als Einzelstarter sind Kai Rüder und Josefa Sommer am Start. Nach dem Geländeritt am Samstag fallen die Medaillen-Entscheidungen am Sonntag beim Springen.