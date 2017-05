Nicholson siegt in Badminton

Badminton (dpa) - Ingrid Klimke und Michael Jung haben den möglichen Sieg beim Vielseitigkeits-Klassiker in Badminton vergeben.

Die Reiterin aus Münster ritt in Führung liegend als letzte Starterin in den Springparcours ein, kassierte jedoch mit Hale Bob 16 Strafpunkte und fiel im Endklassement auf Rang neun zurück. Zuvor hatte Jung mit Sam einen Abwurf und musste daher dem fehlerfreien Neuseeländer Andrew Nicholson mit Nereo den Sieg überlassen.

Klimke hatte nach Platz zwei in der Dressur am Samstag die Führung im Gelände übernommen. Nach einem Abwurf zerstörte eine Verweigerung im abschließenden Springen endgültig den Traum vom ersten Sieg in Badminton.

Vorjahressieger Jung war im Gelände von Platz neun auf Rang zwei vorgeritten. Der dreimalige Olympiasieger aus Horb hatte in der Vorwoche mit Rocana das Turnier in Lexington gewonnen und war anschließend direkt nach Großbritannien gereist.