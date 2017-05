Hamburg (dpa) - Seit einigen Jahren dient André Thieme als Werbefigur des deutschen Reit- und Spring-Derbys in Hamburg. Auf den Plakaten und dem Programmheft zum Klassiker in Klein Flottbek ist der Springreiter zu sehen, wie er mit seinem einstigen Erfolgspferd Nacorde den berühmten Wall herunterkommt.

9. Tor (1,61 m): «Das sollte nicht das Problem sein. Ein sehr hoher Sprung. Bei einem Gatter sind Pferde von sich aus aufmerksam.»

10. Birkenoxer (1,53 m/1,90 m): «Man braucht Rhythmus und muss ein bisschen mithelfen mit Blick auf den Buschoxer.»

11. Buschoxer (1,52 und 1,53 Meter/1,90 Meter breit): «Große Gefahrenquelle. Hier passieren auch Unfälle. Wegen des Busches zwischen den Stangen denken die Pferde in der Luft, wie bei den Irischen Wällen aufsetzen zu können. Man muss etwas attackieren.»

12. Eisenbahnschranken (1,52 und 1,53 m/Abstand: 7,60 m): «Die Pferde springen hier von sich aus vorsichtig. Dennoch muss man auch diese Hindernisse trainiert haben. Pferde können Angst kriegen und verweigern. Vertrauen ist wichtig.»

13. Koppelgatter (1,63 m): «Eine Fehlerquelle, weil es zum wiederholten Male weg vom Ausgang geht. Da kommen die ersten Ermüdungserscheinungen beim Pferd. Der Tank ist leer. Daher gibt es hier vermehrt Fehler mit der Hinterhand. Kraft ist gefragt.»

14. Pulvermanns Grab (1,53 m und 1,49 m/Abstand: 17,10 m mit Wassergraben, Breite: 1,70 m): «Genau anreiten. Der Reiter muss mit aller Macht die Aufmerksamkeit vom Pferd kriegen. Die Pferde sehen das Wasser in der Mitte und nehmen den Einsprung nicht für voll.»

15. Feldstein Mauer (1,67 Meter hoch): «Die Pferde springen mit viel Respekt von allein darüber.»

16. Holsteiner Wegesprünge (1,53 und 1,59 m/Abstand: 13,20 m): «Da hat man das Pferd am Rennen. Man muss es vor dem Hindernis auf die Hinterbeine bekommen. Genaues Anreiten erforderlich. Und wieder eine optische Täuschung. Die Pferde gucken schnell zum Graben dahinter.»

17. Ziegelmauer (1,62 m): «Wenn man bis dahin null ist, bleibt man in der Regel null. Es sei denn, der Reiter ist nervös»

ZUR PERSON: André Thieme zählt seit Jahren zur deutschen Springreiter-Elite. Neben seinen Derby-Siegen feierte der Nationenpreisreiter vor allem bei hochdotierten Turnieren in den USA Erfolge. Er lebt mit seiner Familie in Plau am See. Zum 88. Derby hat er den erst neunjährigen Hengst Contadur mitgebracht.