Hamburg (dpa) - Ein legendärer Parcours, ein traditionelles Springen und viel Geld: Das traditionsreiche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg versucht, sich jedes Jahr mit Rekorden im weltweiten Verdrängungswettbewerb der Millionen-Turniere zu behaupten. Bislang mit Erfolg.

Die Veranstalter stehen aber unter Druck. Denn der spektakuläre Spring-Parcours mit den legendären Hindernissen allein lockt die Reit-Elite längst nicht mehr nach Klein Flottbek. Dass die Besten der Besten in die Hansestadt reisen, liegt an der Global Champions Tour. In diesem Jahr ist die lukrativste Springsportserie zum zehnten Mal zu Gast.

Das Gesamtpreisgeld für das vom Mittwoch bis Sonntag dauernde Derby-Turnier stieg um 25 Prozent auf 1,4 Millionen Euro, der Etat erreicht mit 3,35 Millionen Euro ebenfalls einen Höchstwert. Zudem wurde der Klassiker um einen Tag ausgeweitet, indem der Mittwoch ein regulärer Turniertag ist. Und die Organisatoren hoffen, dass noch mehr Zuschauer an den fünf Tagen kommen als im Vorjahr. 2016 war die Marke von 90 000 Besuchern erstmals gebrochen worden.

Was wäre das Derby-Turnier ohne die Global Champions Tour?

«Wir führen mit der Global Champions Tour den modernen Sport mit den traditionsreichen Prüfungen zusammen», sagt Derby-Chef Volker Wulff, der seit 2000 für das Turnier verantwortlich ist. Er weiß sehr wohl, dass das Derby allein nicht reicht, um den 97 Jahre alten Klassiker am Leben zu erhalten. Stars müssen her, und dies geht durch die hohen Preisgelder der Global Champions Tour. Zum zehnten Mal ist der Millionen-Zirkus in Hamburg. Die Hansestadt ist in diesem Jahr neben Berlin eine von zwei deutschen Stationen.

Was ist die Global Champions Tour?

Eingeführt wurde die Serie 2006 vom Niederländer Jan Tops. Damals gab es sechs Etappen, heute umfasst die Tour 15 Turniere weltweit. In diesem Jahr liegt die Gesamtdotierung bei etwa 23 Millionen Euro, 20 Prozent höher als 2016. In Hamburg werden am Samstag 300 000 Euro für das Springen - den Großen Preis von Hamburg - ausgeschüttet. Im Vorjahr gewann Ludger Beerbaum die 99 000 Euro Siegprämie.

In diesem Jahr war noch keiner der Deutschen auf den bisherigen vier Stationen erfolgreich. Das Klassement führt der Italiener Lorenzo de Luca an, bester Deutscher ist Marco Kutscher als Neunter. Einziger deutscher Gesamtsieger ist bislang Marcus Ehning (2010). 2017 sicherte sich der bei Itzehoe lebende Schwede Rolf-Göran Bengtsson den Toursieg auf Casall. Der 18-jährige Hengst Casall wird am Samstag nach dem Großen Preis offiziell aus dem Sport verabschiedet.