Trie-Sur-Baise (dpa) - Weltmeister Peter Sagan kann trotz seines Sturzes in die 18. Etappe der Tour de France am heutigen Donnerstag starten. Das gab das Team Bora-hansgrohe am Vormittag bekannt.

Der designierte Gewinner des Grünen Trikots war am Vortag in den Pyrenäen bei einer Abfahrt zu Fall gekommen und hatte sich Schürfwunden und Prellungen, aber keine Brüche zugezogen. Seine Weiterfahrt war gefährdet. Nach einem guten und langen Schlaf gab der Slowake am Morgen sein Okay für das Teilstück über 171 Kilometer von Trie-Sur-Baise nach Pau.

«Es tut weh, aber er wäre nicht der Weltmeister, wenn er die Herausforderung nicht annehmen würde», twitterte der deutsche Rennstall zu einem Bild, auf dem Sagan grinst und den Daumen hebt. Wenn Sagan die letzte Etappe in Paris am Sonntag erreicht, hat er sein sechstes Grünes Trikot als bester Sprinter bereits sicher. Dann egalisiert er den Tour-Rekord des früheren Telekom-Stars Erik Zabel.