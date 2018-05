Sacramento (dpa) - Topsprinter Marcel Kittel kehrt von der Kalifornien-Rundfahrt mit leeren Händen zurück. Zum Abschluss verpasste sein Landsmann Max Walscheid vom Team Sunweb knapp den ersten deutschen Etappensieg bei der 13. Auflage des Rennens.

Der 24 Jahre alte Radprofi aus Neuwied musste sich nach 143 Kilometern in Sacramento nach Zielfoto-Entscheid nur dem überragenden Kolumbianer Fernando Gaviria vom Team Quick-Step geschlagen geben. Durch seinen dritten Tagessieg sicherte sich Gaviria das Grüne Trikot für den Punktbesten. Den Gesamtsieg holte sich Gavirias erst 21 Jahre alter Landsmann Egan Bernal vom britischen Team Sky vor dem US-Profi Tejay van Garderen (+1:25).

Mit Gaviria wird es Kittel, im Vorjahr in Frankreich als fünfmaliger Tagessieger der große Dominator auf den Flachetappen, auch bei der am 7. Juli startenden Tour de France zu tun bekommen. Sein Nachfolger bei Quick-Step steht vor seinem Tour-Debüt.

Vor dem Saisonhöhepunkt bedarf es in Kittels Katusha-Mannschaft bei den Sprint-Vorbereitungen noch der Feinabstimmung. Eine Reifenpanne zur Unzeit, aber auch selbst eingestandene Fehler waren dafür verantwortlich, dass dem in Kalifornien 30 Jahre alt gewordenen Kittel der avisierte Etappensieg nicht gelang. Bisher stehen in diesem Jahr seine beiden Erfolge bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico im März in Italien zu Buche.