Schockmoment in Frankreich

Beausoleil (dpa) - Radprofi Chris Froome ist beim Training in Beausoleil an der Cote d'Azur von einem Auto angefahren worden. Nach eigenen Angaben blieb der dreifache Gewinner der Tour de France bei dem Unfall unweit seines Wohnortes in Monaco unverletzt.

Der Fahrer des Fahrzeugs, das offensichtlich von hinten auf Froome auffuhr, flüchtete. «Ich wurde von einem ungeduldigen Fahrer gerammt, der mir auf den Bürgersteig folgte. Zum Glück bin ich okay. Totalschaden beim Rad», schrieb der Brite bei Twitter. Dazu veröffentlichte er ein Foto seines demolierten Rades. Froome, der auf den laufenden Giro d'Italia verzichtete, befindet sich in Frankreich im Training für den Tour-Test Critérium du Dauphiné, der im kommenden Monat beginnt.

Am 22. April war der italienische Radprofi Michele Scarponi, Girosieger von 2011, im Training tödlich verunglückt. Ein Kleintransporter hatte den 37-Jährigen erfasst.