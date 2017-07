Serre Chevalier (dpa) - Sie sind als TV-Experten, Sportliche Leiter oder gar als Teamchef im Einsatz. Bei der Tour de France finden sich reihenweise Ex-Radprofis mit unrühmlicher Vergangenheit wieder. Oftmals war ein Geständnis - am besten tränenreich - bei der Rückkehr in den Tour-Tross hilfreich.

Im T-Shirt sitzt Lance Armstrong vor dem Mikrofon, die Kopfhörer übergezogen und die Frankreich-Landkarte immer griffbereit. Der ein wenig ergraute Ex-Radstar und Ex-Doper hat sein kleines Tour-de-France-Studio eingerichtet, in dem er für rund 45 Minuten on air ist. Jeden Tag berichtet Armstrong in seinem Podcast «Stages» von der 104. Frankreich-Rundfahrt. Vor Ort ist er nicht, natürlich nicht. Der lebenslang gesperrte Texaner ist wegen seiner dunklen Vergangenheit bei der Tour eine Persona non grata.

Also sendet Armstrong aus den USA. Und für seine Beiträge erntet er mitunter viel Lob. Fundiert schätzt er die Chancen von Topsprinter Marcel Kittel ein oder findet klare Worte zum Ausschluss von Weltmeister Peter Sagan. Das kommt an, zwischenzeitlich wird seine Sendung auf Platz zehn der iTunes-Charts geführt. Armstrong hat zu allem eine Meinung, und er nimmt kein Blatt vor den Mund.

Auch nicht, als sein langjähriger Rivale Jan Ullrich bei den Feierlichkeiten zum Grand Départ in Düsseldorf nicht geladen war. «Den Roten Teppich für Jalabert, Virenque, Hinault (und viele andere) ausrollen, aber Jan nicht einladen? Pfft», schrieb Armstrong auf Twitter und traf dabei einen wunden Punkt der 104. Tour de France.

Jeden Tag, wenn das französische Fernsehen auf Sendung geht, lacht Laurent Jalabert in die Kameras und ist als Experte im Einsatz. Vor vier Jahren war der Ex-Weltmeister noch nicht so gesprächig, als er durch einen Anti-Doping-Bericht des französischen Senats als EPO-Sünder bei der Tour 1998 enttarnt worden war. Dass Jalabert später in seinem TV-Job vage Doping-Andeutungen in Richtung Chris Froome anstellte, hatte dann doch ein Geschmäckle.

Ein anderer gefallener französischer Ex-Radstar gehört auch längst wieder der Tour-Familie an: Richard Virenque. Der frühere Bergkönig ist als Experte für Eurosport tätig und taugt auch noch als Werbestar. Im schwarzen Anzug und mit edlen Lackschuhen ist er im Tour-Organ «L'Equipe» als Gentleman abgelichtet und posiert dabei für Festina. Festina, war da nicht mal was? Richtig, 1998 hatte der Festina-Skandal die Tour in ihren Grundfesten erschüttert, als Teamarzt Willy Voet mit haufenweise Dopingmitteln im Auto an der belgisch-französischen Grenze erwischt wurde.