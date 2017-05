Paris (dpa) - Zu Ehren des fünfmaligen Siegers Eddy Merckx beginnt die Tour de France 2019 in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Das teilte die Tour-Organisation ASO mit.

2019 jährt sich der erste Gesamtsieg von Merckx bei der Frankreich-Rundfahrt zum 50. Mal. Der Belgier trug insgesamt 96 Tage das Gelbe Trikot und gewann 34 Etappen. In diesem Jahr startet die Tour am 1. Juli in Düsseldorf, 2018 wird der Grand Départ in der Region Vendée in Frankreich ausgerichtet.