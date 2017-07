Périgueux (dpa) - Keine 24 Stunden nach seinem Horrorsturz bei der Tour de France konnte Richie Porte schon wieder lachen. Zwar noch ein wenig blass im Gesicht, streckte der Australier aus dem Krankenbett in Chambéry den Daumen bereits wieder nach oben.

«Ich habe noch Schmerzen, aber es geht mir schon besser», sagte Porte am Montag aus dem Krankenbett und betonte: «Ich habe den Crash gesehen, und ich muss sagen, dass ich Glück hatte, mit den Verletzungen davongekommen zu sein.»

Der Horror-Sturz von Porte bei Tempo 80 am Sonntag war der negative Höhepunkt nach einer Reihe von schlimmen Stürzen bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Dass der australische Mitfavorit auf den Gesamtsieg am Montag im Centre Hospitalier Metropole Savoie «nur» mit einem Becken- und einen Schlüsselbeinbruch aufwachte, grenzt an ein Wunder.

Am Sonntag hatte sich die Tour wieder von ihrer brutalen Seite gezeigt. Knochenbrüche, Prellungen und jede Menge Blut auf dem Asphalt - allmählich nimmt die Kritik an den Tour-Organisatoren zu. «Es war sehr rutschig, und ich denke, die Veranstalter haben bekommen, was sie wollten», klagte der Ire Daniel Martin. Der Teamkollege von Marcel Kittel war bei dem Horror-Crash von Porte am Sonntag mitgerissen worden, konnte die Etappe aber ohne schwerere Blessuren beenden.

Leichte Kritik äußerte auch Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin: «Wenn die Organisatoren ein bisschen an die Gesundheit der Fahrer denken würden, dann könnte man sich solche Abfahrten sparen.» Er sei kein Freund von solchen Abfahrten, das könne man anders lösen. Das Risiko steige erheblich. Allerdings müsse man auch fairerweise sagen, dass das Wetter eine erhebliche Rolle bei den vielen Unfällen gespielt habe.

Portes Sturz war nicht der einzige schlimme bei dem zweifelhaften Spektakel am Sonntag mit drei Bergen der höchsten Kategorie. Gleich fünf Fahrer mussten das Rennen beenden. «Rücksichtslos», schrieb das Tour-Organ «L'Equipe». Seit Jahren geht bei den Veranstaltern der Trend dahin, im Kampf um die Einschaltquoten eine immer noch größere Show zu bieten.

So wurden bei der Tour in der Vergangenheit auch Kopfsteinpflaster-Passagen aus dem Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix eingebaut, oder es ging über die glitschige Passage du Gois auf die Insel Noirmoutier. Beim Giro d'Italia wollte die Organisation in diesem Jahr den besten Abfahrer mit einem Preis belohnen. Erst nach heftiger Kritik aus dem Fahrerfeld wurde davon wieder Abstand genommen.