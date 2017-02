Cali (dpa) - Kristina Vogel hat zum Abschluss des Bahn-Weltcups der Bahnradsportler in Cali auch den Keirin-Wettbewerb gewonnen. Die Weltmeisterin setzte sich im Finale in der Nacht zum Montag vor Martha Bayona Pineda aus Kolumbien und Nicky Degrendele aus Belgien durch.

Die Doppel-Olympiasiegerin hatte zuvor bereits den Teamsprint und den Sprint gewonnen. Damit wiederholte sie das Triple von 2014, als die Erfurterin an gleicher Stelle dreifache Weltmeisterin geworden war. «Kristina hat das Keirin-Rennen souverän gewonnen und ihre Ausnahmestellung eindrucksvoll bestätigt», sagte Bundestrainer Detlef Uibel.

Die 26-Jährige bestritt in Kolumbien ihren ersten internationalen Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Rio. «Ich freue mich, dass ich zurück im Business bin. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Cali ist definitiv eine meiner Lieblingsbahnen auf der Welt», freute sich Vogel. Ein gelungenes Nationalmannschafts-Comeback feierte Max Niederlag. Der Chemnitzer, der bei den Olympischen Spielen in Rio ohne Einsatz erkrankt vorzeitig abreiste, belegte Platz zwei im Sprint der Männer. Der 23-Jährige unterlag erst im Finale dem Olympia-Dritten Denis Dimitrijew aus Russland. Ebenfalls auf Rang zwei fuhr Max Dörnbach aus Erfurt im 1000-Meter-Zeitfahren in 1:01,084 Minuten.