Frankfurt/Main (dpa) - Sprint-Olympiasiegerin Kristina Vogel führt das Aufgebot der deutschen Mannschaft bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Hongkong (12. bis 16. April) an. Die Ausnahmeathletin peilt wie im Vorjahr Medaillen in ihren Spezialdisziplinen Sprint, Keirin und Teamsprint an.

Insgesamt nominierte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) 21 Athleten für die 19 Entscheidungen. Bei den Männern ruhen die Hoffnungen vor allem auf Joachim Eilers, der im vergangenen Jahr in London die Titel im Keirin und im 1000-Meter-Zeitfahren gewann. Das BDR-Aufgebot: