Santa Barbara (dpa) - Der Kolumbianer Egan Bernal hat die erste Bergankunft der diesjährigen Kalifornien-Rundfahrt gewonnen.

Durch seinen Sieg auf der zweiten Etappe über 157 Kilometer von Ventura nach Santa Barbara übernahm der 21-Jährige vom Team Sky auch die Führung in der Gesamtwertung. Sein Vorsprung auf den Polen Rafal Majka vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe beträgt 25 Sekunden.

Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel überquerte am Montag (Ortszeit) als 116. und somit Vorletzter die Ziellinie. Sein Rückstand auf Etappensieger Bernal betrug am Ende 20:21 Minuten. Der bestplatzierte Deutsche war Kittels Teamkollege Nils Politt auf Platz 50. Am Dienstag geht es für die Radprofis von King City über 197 Kilometer nach Laguna Seca.