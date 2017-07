Für Froome reichte es aber, um das Gelbe Trikot von seinem Teamkollegen Geraint Thomas zu übernehmen. Zwölf Sekunden liegt der 32-Jährige nur vor dem Auftaktsieger von Düsseldorf. «Platz eins und zwei in der Gesamtwertung sollte uns Selbstvertrauen geben. Das eröffnet uns viele Möglichkeiten», meinte Froome.

«Es ist nicht neu für mich diese Position, aber der Weg bis zum Toursieg ist noch sehr weit. In diesem Jahr ist die Konkurrenz besonders groß», sagte Froome, der 20 Sekunden hinter Aru das Ziel als Dritter erreichte. Dazwischen hatte sich noch der Ire Dan Martin geschoben. An Froomes Seite erreichte auch der starke Australier und Mitfavorit Richie Porte das Ziel. Womöglich ein Fingerzeig für die nächsten Bergetappen.

Einen Tag nach den Turbulenzen um Weltmeister Peter Sagan ist der vernichtende erste Schlag des Briten gegen seine Konkurrenten im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ausgeblieben. Stattdessen holte sich der wie entfesselt fahrender italienischer Meister Fabio Aru nach 160,5 Kilometern in La Planche de Belles Filles im Alleingang den Tagessieg auf der fünften Etappe.

La Planche des Belles Filles (dpa) - Gezeichnet von den Strapazen und mit einem gequälten Lächeln nahm Chris Froome auf dem Tour-Podium das Gelbe Trikot in Empfang. Wie ein strahlender Spitzenreiter sah der Brite nach der ersten Bergankunft der 104. Tour de France nicht aus.

Bester Deutscher war Emanuel Buchmann als 22., der Bora-Profi verlor aber 1:17 Minuten auf Tagessieger Aru. «Ich hatte keine guten Beine. Beim Schlussanstieg habe ich keinen guten Rhythmus gefunden und musste 2,5 Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen», erklärte Buchmann. Sorgen müsse man sich nicht machen. «Ich bin nicht hier, um auf die Gesamtwertung zu fahren, sondern ich bin da um Rafał Majka zu unterstützen, und das werde ich machen.» Der Pole ist mit gut einer Minute Rückstand Gesamtzehnter.

Lange hatte auf der kurzen Etappe eine achtköpfige Ausreißer-Gruppe mit dem französischen Liebling Thomas Vöckler das Rennen bestimmt. Aber ihre Flucht war auf dem Schlussanstieg vier Kilometer vor dem Ziel beendet. Auf dem Weg von Vittel nach La Planche des Belles Filles litt der am Sonntag gestürzte Tony Martin, der an beiden Beinen bandagiert war. Er fuhr mehrmals an den Wagen der Tourärzte und ließ sich wegen seiner Knieschmerzen kurz behandeln. «Es ist unglaublich, wie wir schon leiden müssen», sagte Martin im Ziel.

Vor dem Start hatte noch der Fall Sagan den Tour-Tross bewegt. Bis zuletzt hatte sich dessen Bora-hansgrohe-Team um die Aufhebung des Ausschlusses durch den Weltverband UCI gewehrt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wurde eingeschaltet, Anwälte waren involviert, bis kurz vor dem Start wurde verhandelt - doch die Jury kannte kein Pardon. Für den Weltmeister gab es kein Zurück ins Peloton der Tour.

Nicht nach Planche des Belles Filles, dem Zielort, sondern in die Wahlheimat Monaco ging für den Slowaken am Mittwoch die Reise. «Ich bin gegen die Entscheidung der Jury, aber ich akzeptiere sie», sagte Sagan, der in Vittel durch seinen Ellenbogen-Check einen folgenschweren Sturz ausgelöst hatte. Ex-Weltmeister Mark Cavendish fiel mit einem Bruch des rechten Schulterblatts aus.